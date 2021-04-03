الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال افتتاحه مجموعة مدارس نموذجية: نسعى لبناء عدة مجاميع من المدارس في المحافظات (صور)

2021/04/03 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

السبت، توجه ادارة العتبة المقدسة

نحو بناء الجامعات والمدارس والروضات

ومراكز الارشاد الاسري والمستشفيات

وغيرها، هي لبناء شخصية ال

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