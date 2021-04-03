ثلاثة أهداف ملغاة وثنائية شرعية للريال ضد أيبار تقربه من متصدر الليغا

2021/04/03 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

خرج فريق ريال مدريد اليوم السبت (3 نيسان 2021)، بفوز ثمين على إيبار 2 – صفر، قربه من المتصدر اتلتيكو مدريد، في لقاء جرى على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد بدأ الشوط الاول من المباراة بالضغط مما أجبر إيبار للتراجع للدفاع، ، والغى الحكم هدفين لبنزيما في الدقيقة 5 ثم أسينسيو على التوالي في الدقيقة 37 بعد كرة طولية لُعبت للوكاس فاسكيز والذي مرر كرة عرضية سددها إيسكو ولمسها أسينسيو لتتحول طريقها إلى داخل شباك الفريق الضيف، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، لكن الريال وعن طريق اسينسيو، أعلن عن هدف تقدم شرعي في الدقيقة 40، وكان الريال هو الأكثر خطورة في أحداث الشوط الأول، وكانت لدية الرغبة والإرادة لتكرار المحاولات لإنهاء الشوط الأول متقدماً، في ظل اعتماده على أسينسيو وبنزيما في خط الهجوم وإراحة فينيسيوس الموجود على دكة البدلاء.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء ايبار وحاول الحصول على عدد من الفرص، وعاد حكم اللقاء لإلغاء هدف ثالث للريال في الدقيقة 70 تم تسجيله بواسطة كاسميرو ،لكن بنزيما عوض الالغاء بهدف ثانٍ للريال في الدقيقة 72، لينتهي اللقاء ملكي 2 – صفر.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد الى النقطة 63 بعد المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ 66 ، وقبل برشلونة الثالث بـ 62 نقطة.

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