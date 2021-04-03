2021/04/03 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رد معهد أبحاث طور لقاح سبوتنيك - في Sputnik V الروسي على التقارير حول إيجابية اختبار الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، لفيروس كورونا، رُغم تلقيه للقاح الروسي.وتلقى فرنانديز الجرعة الأولى من اللقاح في 21 يناير/كانون الثاني، فيما كانت الثانية في فبراير/شباط، وفقًا لمسؤول صحفي في لا كاذا روسادا، مكتب رئيس الأرجنتين.وقال المعهد ، في رسالة منسوبة له نشرها حساب لقاح سبوتنيك – في: "نحن حزينون لسماع هذا، سبوتنيك في فعال بنسبة 91.6٪ ضد العدوى و100٪ فعال ضد الحالات الشديدة".وأضاف المعهد مُخاطبًا الرئيس الأرجنتيني: "إذا تأكدت الإصابة بالفعل وحدثت، فإن التطعيم يضمن الشفاء السريع دون أعراض شديدة، نتمنى لك الشفاء العاجل!"وأعلن فرنانديز في ديسمبر/كانون الأول أنه سيكون من أوائل الأشخاص الذين يتم تطعيمهم "حتى لا يخاف أحد".ويشار إلى أن لقاحات كورونا لا توفر الحماية الكاملة أو الفورية، مما يعني أنه لا يزال من الممكن الإصابة بالفيروس والحصول على نتيجة اختبار إيجابية.

ويمنع التطعيم المرض، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللقاح يمنع جميع أنواع العدوى .

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