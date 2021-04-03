منصب محافظ ذي قار.. مسؤولون يناشدون الكاظمي لحسمه وخشية من عودة التظاهرات

2021/04/03 | 19:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناشد مسؤولون محليون في ذي قار، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحسم منصب المحافظ الجديد، فيما أكدت مصادر ان هناك خشية من عودة الاحتجاجات.وذكر المسؤولون في وثيقة، ان”رؤساء الوحدات الإدارية في اقضية ونواحي المحافظة يناشدون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأعضاء مجلس النواب ممثلي المحافظة بحسم موضوع تنصيب محافظ جديد للمحافظة”.

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