المالية النيابية توضح بشأن المشمولين بقرار 315

2021/04/03 | 19:33 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت اللجنة المالية النيابية، تأمين رواتب العقود والأجراء المشمولين بقرار 315 لعام كامل.

وقالت عضو اللجنة أخلاص الدليمي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك أعدادًا كبيرة من المشمولين بالقرار 315 من العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين"، مشيرة إلى "تخصيص 900 مليار دينار لتغطية نفقاتهم طيلة عام 2021".

وأضافت، أن "التخصيصات المتضمنة في موازنة 2021 كفلت تغطية الرواتب لعام كامل فقط من دون أن تكون هناك زيادة في الرواتب، لا سيما وأن الحد الأدنى 460 ألفًا للمتعاقد و370 ألفًا للأجير وبحسب الشهادة ".

وبيّنت الدليمي، "وجود فقرة في موازنة 2021 المصوت عليها تتضمن تثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة ثمان سنوات فما فوق".

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ماذا عن العقود؟

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