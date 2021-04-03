المالية النيابية توضح بشأن رواتب العقود والأجراء في 2021

2021/04/03 | 19:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، تأمين رواتب العقود والأجراء المشمولين بقرار 315 طيلة عام 2021.

وذكرت عضو اللجنة، اخلاص الدليمي، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (3 نيسان 2021)، إن "هناك أعدادا كبيرة من المشمولين بالقرار 315 من العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين"، مشيرة إلى "تخصيص 900 مليار دينار لتغطية نفقاتهم طيلة عام 2021".

وأضافت الدليمي، أن "التخصيصات المتضمنة في موازنة 2021 كفلت تغطية الرواتب لعام كامل فقط من دون أن تكون هناك زيادة في الرواتب، لاسيما وأن الحد الأدنى 460 ألفا للمتعاقد و370 ألفا للأجير وبحسب الشهادة ."

ونوهت عن "وجود فقرة في موازنة 2021 المصوت عليها تتضمن تثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة ثماني سنوات فما فوق".

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