2021/04/03 | 19:37 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

السبت 3 أبريل 2021 | 07:25 مساءً

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الطلبة يتفوق على الديوانية بهدف في ختام الجولة السادسة والعشرين

تفوق فريق الطلبة على الديوانية بهدف محمد جفال بالدقيقة في الجولة السادسة والعشرين.



يرتفع رصيد الطلبة الى ٢٧ نقطة بالمركز ١٥، بينما تجمد رصيد الديوانية ب٢٨ نقطة بالمركز ١٤.

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