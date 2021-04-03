الطلبة يؤكد صحوته بالفوز على الديوانية

2021/04/03 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استعاد فريق الطلبة عافيته، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي له في الدوري الممتاز بكرة القدم.

وتغلب “الانيق” على الديوانية بهدف نظيف اليوم الاحد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 26 من البطولة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد جفال من ضربة جزاء في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الكلبة رصيده الى النقطة 27 في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد الديوانية عند النقطة 28 في المركز الرابع عشر.

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