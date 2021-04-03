الكاظمي يهنئ بعيد القيامة: الوطن يتسع للجميع

2021/04/03 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

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أهلنا المسيحيين في العراق، نهنئكم بعيد القيامة المجيد.



معكم وكل أطياف مجتمعنا نبني غداً أفضل، تنهض فيه بلاد الرافدين، ونسير جميعا نحو عراق أجمل، ونطوي صفحات الأحزان، فهذا الوطن يتسع للجميع، كما اثبتت ذلك زيارة قداسة البابا ⁦ @Pontifex_ar⁩

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