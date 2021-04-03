الأخلاقيات الإيمانية في سورة الحجرات - عباس علي العلي

2021/04/03 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي تشكل المبادئ الأخلاقية بمثاليتها ركيزة مهمة في كل فكر يخاطب الإنسان ككائن معرفي تبرز الأخلاق في تكوينه ووصفه كسمة أساسية في وجوده العام والخاص، هذه المثاليات في جانبها النظري قد تكون سمه عامة أيضا لكنها في الجانب لواقعي تأخذ من جوهرية الفكر المطروح للتجربة نفس روحها ونفس قيمها التوجيهية، لذلك قيل أن الأخلاق قيم نسبية تتبدل وتتغير وتتطور وفقا للتغيرات والتحولات الأجتماعية التي يمر به المجتمع في دور ......





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