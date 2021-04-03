الخلية تعلن ضبط كدس عتاد من مخلفات داعش في نينوى

2021/04/03 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، ضبط كدس عتاد من مخلفات تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثاني باللواء ٧٣ في الفرقة ١٥ من العثور على كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في قرية (السبيعية) التابعة الى قضاء تلعفر".

وأشارت إلى أن "الكدس احتوى ٨ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم و٦ أخرى عيار ٨٢ ملم ولغم أرضي ضد الدروع و١٢ قذيفة مدفع وعبوة ناسفة محلية الصنع، وقد تم معالجة وتفجير المواد من قبل مفرزة المعالجة الفرقة ١٥ دون حادث يذكر".

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