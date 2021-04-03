أمانة بغداد تعتزم تحويل مداخل العاصمة الى «نموذجية»

2021/04/03 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت، عزمها تحويل مداخل بغداد إلى "نموذجية"، فيما أشارت إلى أن التصاميم قيد التنفيذ.

وذكرت الأمانة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، نقلا عن أمينها علاء معن وخلال جولة له للاطلاع على اعمال اكساء مدخل بغداد-بابل، قوله إن "حملة الاكساء الكبرى ضمن مشروع نهضة بغداد مستمرة بمناطق العاصمة ونستثمر اوقات الحظر ليومي الجمعة والسبت اسبوعياً لتنفيذ اغلب اعمال الاكساء لتجنب العقد المرورية في الأيام الأخرى".

وأضاف أن "اعمال تطوير طريق بغداد بابل تتضمن اكسائه بمساحة 16 ألف متر مربع وبمواصفات فنية عالية تتناسب وطبيعة استخدامه من قبل الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة".

وتابع، أن "هناك خطة طموحة لتطوير مداخل بغداد الرئيسة وتحويلها إلى مداخل نموذجية، جارٍ العمل على تنفيذ التصاميم الخاصة بها".

وأشار إلى، أن "اقرار الموازنة سيخفف من كاهل أمانة بغداد وسيوفر التخصيصات المالية المطلوبة على الرغم من ان مشروع نهضة بغداد يعتمد على إدارة مثلى للموارد عبر تحشيد جهد الوزارات واسنادها في العمل الخدمي".

وأكد معن، أن "توفر التخصيصات المالية واسناد الوزارات وادارة الموارد بشكل صحيح سيسرع في زخم تقديم خدمات ممتازة لمدينة بغداد".

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