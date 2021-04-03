2021/04/03 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، المسحيين لمناسبة عيد القيامة المجيد.
وقال الكاظمي في تغزيدة على موقع تويتر تابعها “المركز الخبري الوطني”: “أهلنا المسيحيين في العراق، نهنئكم بعيد القيامة المجيد”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي مهنئاً بعيد القيامة: الوطن يتسع للجميع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الكاظمي في تغزيدة على موقع تويتر تابعها “المركز الخبري الوطني”: “أهلنا المسيحيين في العراق، نهنئكم بعيد القيامة المجيد”.
[…]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي مهنئاً بعيد القيامة: الوطن يتسع للجميع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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