2021/04/03 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، المسحيين لمناسبة عيد القيامة المجيد.وقال الكاظمي في تغزيدة على موقع تويتر تابعها “المركز الخبري الوطني”: “أهلنا المسيحيين في العراق، نهنئكم بعيد القيامة المجيد”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي مهنئاً بعيد القيامة: الوطن يتسع للجميع المركز الخبري الوطني.

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