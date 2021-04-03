العراق يبحث مع سويسرا ملف امواله المجمدة

2021/04/03 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم

السبت، انه بحث مع نظيره السويسري

إجنازيو كاسيس الذي وصل بغداد اليوم ملف

الأموال العراقية المجمدة وقدوم شركات

بلاده إلى العراق.

وذكر حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير

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