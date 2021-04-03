2021/04/03 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

أهلنا المسيحيين في العراق، نهنئكم بعيد القيامة المجيد.



معكم وكل أطياف مجتمعنا نبني غداً أفضل، تنهض فيه بلاد الرافدين، ونسير جميعا نحو عراق أجمل، ونطوي صفحات الأحزان، فهذا الوطن يتسع للجميع، كما اثبتت ذلك زيارة قداسة البابا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يهنئ المسيحيين في العراق بعيد القيامة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يهنئ المسيحيين في العراق بعيد القيامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).