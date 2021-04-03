العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي في احدى قرى تلعفر

2021/04/03 | 19:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عثرت القوات الامنية على كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي في احدى قرى تلعفر.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني انه : وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثاني باللواء ٧٣ في الفرقة ١٥ من العثور على كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في قرية (السبيعية) التابعة الى قضاء تلعفر.واضاف : ضم الكدس ٨ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم و٦ أخرى عيار ٨٢ ملم ولغما أرضيا ضد الدروع و١٢ قذيفة مدفع وعبوة ناسفة محلية الصنع.واوضح البيان : تم معالجة وتفجير المواد من قبل مفرزة المعالجة الفرقة ١٥ دون حادث يذكر./انتهى3

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