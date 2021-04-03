ممثلا الدولي والآسيوي يجتمعان مع ممثلي الاتحادات الفرعية والروابط

2021/04/03 | 19:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اجتمعَ، اليوم، وفدا الاتحادين الدولي والآسيوي بممثلي الاتحادات الفرعية وروابط اللاعبين والمدربين والحكام، بحضور الأمين العام للهيأة التطبيعية محمد فرحان.وحضرَ الاجتماع ممثلو اتحادات السليمانية وكركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى والأنبار وبابل والنجف وكربلاء والقادسية والمثنى وواسط وذي قار وميسان والبصرة، وغاب عن الحضور اتحادا أربيل ودهوك.واستمعَ ممثلا الاتحادين الدولي والآسيوي، اللبناني كريم حيدر والكندي روبرت صباح، الى العديد من الآراء والمقترحات التي طرحت من قبل ممثلي الاتحادات الفرعية وممثلي الروابط، بخصوص النظام الأساسي وبعض فقراته، وأجاب ممثلا الاتحادين عن النقاط الخلافية التي أثارت التساؤلات وتوضيح الكثير من الجوانب التي تخص النظام بغية تحقيق الأهداف التي تسهم في إجراء انتخابات المكتب التنفيذي في شهر حزيران المقبل./انتهى

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