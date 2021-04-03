وزير الدفاع التركي وقادة الجيش على الحدود مع سوريا والعراق

2021/04/03 | 19:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة جيشه، اليوم السبت، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية شرناق جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع كل من سوريا و...

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