العراق وسويسرا يناقشان الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية

2021/04/03 | 19:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزيرا خارجية العراق وسويسرا، اليوم السبت، الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية....

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