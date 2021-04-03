2021/04/03 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم السبت، باستغلال موسم الجفاف لإنقاذ اثنين من أكبر سدود الحدود شرق المحافظة.وقال الكروي في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “سديّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب باستغلال الجفاف لإنقاذ سدين حدوديين غمرهما الطين المركز الخبري الوطني.

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