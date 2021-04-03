وصول جثامين لاجئين كورد الى الاقليم وغربي كوردستان

2021/04/03 | 20:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت جثامين 4 لاجئين كورد في كوراتيا الى مطار اربيل الدولي في اقليم كوردستان، فيما وري ثرى اثنين منهم في غربي كوردستان واثنين اخرين في اقليم كوردستان.

وقال هوزان عفريني رئيس مجلس اللاجئين الكورد خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت: ان مطار اربيل الدولي استقبل مساء أمس الجمعة جثامين 4 لاجئين كورد جميعهم من غربي كوردستان، مبينا انهم فقدوا حياتهم في كرواتيا اثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم الى احدى الدول الاوروبية.

واضاف عفريني، انه بعد وصول الجثامين الى مطار اربيل ، تم نقل جثمانين الى مسقط رأسهم غربي كوردستان وهما، محمد عرفو من قرية روباريا جنوب ديرك، وإبراهيم الصغير من الدرباسية، عبر منفذ سيمالكا الحدودي، لافتا الى ان الجثمانين الاخرين، وهما محمد عمر وعادل رعد، وريا احدها في مخيم باريكا التابع لمحافظة السليمانية والاخر في منطقة كسنزان التابعة لاربيل .

PUKmedia خاص

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