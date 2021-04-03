العراق.. غرق شاب في ظروف غامضة بنهر الفرات

2021/04/03 | 20:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت قيادة شرطة المثنى، السبت، انتشال جثة لغريق "مجهول الهوية" يبلغ من العمر 16 سنة.

وقال ضابط اعلام القيادة النقيب محمد الخفاجي في تصريح لـ NRT عربية، (3 نيسان 2021)، ان "شاب يبلغ من العمر 16 عاما غرق في نهر الفرات عصر هذا اليوم، وفارق الحياة بعد غرقه في المثنى".

واضاف الخفاجي، انه "تم اخراجه بعد ساعة واحدة من غرقه دون معرفة الأسباب التي دفعت لغرقه لغاية الان".

واوضح، ان"المعلومات وردت عن وقوع حادث سقوطه في النهر وقد ادت جهود البحث الى انتشال جثته قرب جسر قضاء الرميثة"، مشيرا الى انه "تم تسليمها الى دائرة الطبابة العدلية في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة".

N.A

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