العراق يبحث أمواله المجمدة وقضايا الهجرة مع سويسرا

2021/04/03 | 20:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، توقيع مذكرة تفاهم مع سويسرا، فضلا عن بحث الاموال المجمدة في بنوكها وقضايا الهجرة وإعادة فتح سفارتها في بغداد.

وذكر وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري، إجنازيو كاسيس، (3 نيسان 2021)، "تطرقنا الى العلاقات الثنائية في المجالات، وتطرقنا الى الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية ووقعنا مذكرة تفاهم مع سويسرا".

وأضاف حسين: "وناقشنا قضايا الهجرة على المستوى السويسري والأوروبي ووضع حل للاجئين أو طالبي اللجوء، وتطرقنا إلى مسألة إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد".

من جهته قال وزير الخارجية السويسري، ان "هذه أول زيارة لوزير خارجية سويسرا الى العراق على الاطلاق و سأجري جولة في لبنان والأردن بالأهداف نفسها التي تدعم الاستقرار".

وتابع كاسيس، "نسعى الى اقامة علاقات صحيحة بهدف اعادة الاستقرار للمنطقة، ومعجبون برسالة البابا بشأن العراق و ندعم اصلاحات العراق".

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