فؤاد حسين يبحث ملف الأموال العراقية المجمّدة مع نظيره السويسري (فيديو)

2021/04/03 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، مع نظيره السويسري إغنازيو كاسيس، السبت، ملف الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية.

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وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك تابعه "ناس"، (3 نيسان 2021)، إنه "هذه أول زيارة لوزير خارجية سويسرا إلى العراق على الإطلاق"، معربا عن "سعادته بالزيارة التأريخية لوزير الخارجية السويسري إلى بغداد".

وأضاف، أنه "تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة"، مبينا أنه "تم التطرق إلى الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية".

وتابع أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسويسرا فضلا عن مناقشة قضايا الهجرة على المستوى السويسري والأوروبي ووضع حل للاجئين أو طالبي اللجوء".

وأشار إلى أنه "تم التطرق إلى مسألة إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد"، مبينا أن "لسويسرا دورا مهما في خلق حالات الاستقرار".

من جهته أكد وزير الخارجية السويسري أن "زيارتنا لبغداد لن تكون الأخيرة"، مبينا أنه سيجري جولة في لبنان والأردن بالأهداف نفسها التي تدعم الاستقرار".

وأضاف، "نسعى إلى إقامة علاقات صحيحة بهدف إعادة الاستقرار للمنطقة، ومعجبون برسالة البابا بشأن العراق".

وتابع، أن "بلاده تدعم إصلاحات العراق"، لافتا الى أنه "سيتم التحضير لإعادة فتح السفارة السويسرية في العراق".

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