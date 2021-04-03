الرئيس المصري يصل الى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط لاستقبال الموكب الذهبي

2021/04/03 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى متحف القومي للحضارة بالفسطاط لاستقبال الموكب الذهبي لملوك وملكات مصر القديمة.و عبر الرئيس السيسي، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية".وكتب الرئيس المصري على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية..أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ..إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه..طريق البناء والإنسانية".واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل عن متحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قبل دقائق من انطلاق موكب المومياوات الملكية، من وزير الآثار خالد العناني، لدى وصوله إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.وأجرى الرئيس المصري بصحبة وزير الآثار جولة تفقدية داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط./انتهى2

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