2021/04/03 | 20:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تكشف الموازنة لم تحدد منحة المحاضر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تكشف الموازنة لم تحدد منحة المحاضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).