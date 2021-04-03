التربية: لا علاقة لنا بملف تعيين المحاضرين

2021/04/03 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع – محمد الطالبي

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن أوامر تعيينات المحاضرين تتعلق بالمديريات التابعة للمحافظة ولا علاقة للوزارة بها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف المحاضرين يعود الى مديرية التربية التابعة الى المحافظة، وأي اجراء يتخذ من قبل المحافظة وليس من الوزارة".

وأضاف، أن "المديريات مرتبطة فنيا بالوزارة كتحديد موعد بدء الدوام، والياته، وموعد الامتحانات والمنهاج الدراسية"، لافتا الى أن "التعيينات هي اوامر إدارية ومالية متبعة بين المحافظة ووزارة المالية ولا علاقة للتربية فيها".

وشدد فاروق على "ضرورة عدم عرقلة مسيرة العملية التربوية"، لافتا الى أن "المطالبة بالحقوق يجب أن تكون مشروعة وأن لا تؤثر على حق مستقبل الاخرين".

وتابع أن "الوزارة ستتواصل مع المديريات العامة للتربية لمعرفة الاشكاليات والتمايز بين مديرية واخرى بوجود هكذا تظاهرات وإشكالات".

وكانت لجنة التربية النيابية في مجلس النواب، قد أكدت في وقت سابق، عدم تحديد مبلغ المنحة للمحاضرين المجانيين في موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة هوشيار قرداغ في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحاضرين هم السبب الأساسي في استمرار عملية التعليم ولابد من انصافهم"، مبينا أن "اللجنة بتواصل مستمر مع وزير التربية وسيكون لنا لقاء خلال الأيام المقبلة لإيجاد حلول للمحاضرين".

وأوضح أنه "وفقا للموازنة سيكون للمحاضرين منحة مالية وليس راتب شهري، ولم يثبت في القانون مبلغ المنحة التي سوف تمنح للمحاضرين".

وشهدت محافظتا الديوانية والمثنى، في وقت سابق من اليوم، تظاهرات للمحاضرين المجانيين بسبب عدم إدراجهم في موازنة 2021.

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