2021/04/03 | 20:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن زيارة البابا اثبتت ان العراق يتسع لجميع أطياف المجتمع.
وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر: أهلنا المسيحيين في العراق، نهنئكم بعيد القيامة المجيد.
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وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر: أهلنا المسيحيين في العراق، نهنئكم بعيد القيامة المجيد.
معكم وكل أطياف مجتمعنا نبني غداً أفضل، تنهض فيه بلاد الرافدين.
واضاف: نسير جميعا نحو عراق أجمل، ونطوي صفحات الأحزان، فهذا الوطن يتسع للجميع، كما اثبتت ذلك زيارة قداسة البابا فرنسيس.
PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق يتسع للجميع ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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