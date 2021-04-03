2021/04/03 | 20:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن زيارة البابا اثبتت ان العراق يتسع لجميع أطياف المجتمع.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر: أهلنا المسيحيين في العراق، نهنئكم بعيد القيامة المجيد.



معكم وكل أطياف مجتمعنا نبني غداً أفضل، تنهض فيه بلاد الرافدين.

واضاف: نسير جميعا نحو عراق أجمل، ونطوي صفحات الأحزان، فهذا الوطن يتسع للجميع، كما اثبتت ذلك زيارة قداسة البابا فرنسيس.

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق يتسع للجميع ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العراق يتسع للجميع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).