تربية ذي قار تكشف عن الية جديدة للدوام بعد الاتفاق مع خلية الازمة

2021/04/03 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية تربية ذي قار، السبت، ان الايام المقبلة ستحدد آلية دوام المدارس من حيث الحضوري أو الالكتروني أو المزدوج.

وقال مدير التربية رياض العمري في تصريح لـNRT، اليوم، (3 نيسان 2021)، ان "الايام السبعة المقبلة ستحدد آلية الدوام الرسمي لطلبة المدارس وفقا لاتفاق مشترك بين خلية الازمة الوطنية وتأكيده من قبل مجلس الوزراء".

وأضاف العمري، ان "خلية الازمة الوطنية تعمل الان على تحديد شكل الدوام للطلبة وستخرج بنتائج خلال ايام القليلة المقبلة"، مبينا ان "جميع الخيارات مرشحة من قبل اللجنة سواء للدوام الحضوري التام او للدوام الالكتروني او المزدوج".

و اشار الى ان "وزير التربية سيقدم مقترحا بشان الدوام بعد التداول مع هيئة الرأي والمدراء العامين لتربية المحافظات".

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