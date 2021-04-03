السلطات الأردنية تعتقل الشريف حسن بن زيد لأسباب أمنية

2021/04/03 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت السلطات الأردنية رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية .

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، إن السلطات اعتقلت مجموعة من المسؤولين في مقدمتهم الشريف حسن بن زيد.

وأوضحت أن من بين المعتقلين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، أحد المتهمين بقضايا فساد.

وعلقت أن اعتقالهم بالإضافة إلى آخرين جاء بعد “متابعة أمنية حثيثة”.

وباسم عوض الله هو وزير تخطيط سابق بالأردن، وتربطه علاقة مقربة بولي عهد السعودية محمد بن سلمان، إذ يشاع أنه أحد مخططي مشروع “نيوم”، كما ظهر عدة مرات إلى جانب الأمير السعودي.

وكان باسم عوض الله مبعوثا أردنيا إلى السعودية بشكل رسمي، قبل أن يقيله الملك في 2018.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تداول أنباء غير مؤكدة عن اعتقال ياسر المجالي مدير مكتب الأمير حمزة (الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني).

وتداول ناشطون أنباء تفيد أن العديد من رجالات الأمير حمزة تم اعتقالهم، لأسباب مجهولة.

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