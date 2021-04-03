"لأسباب أمنية".. اعتقالات تطال مسؤولين بارزين في الأردن

2021/04/03 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشملت الاعتقالات، الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير، حمزة ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

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