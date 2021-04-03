التربية النيابية تتحدث عن ايجاد حلول قريبة لملف المحاضرين

2021/04/03 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد رئيس لجنة التربية النيابية، قصي الياسري، السبت، سعي اللجنة في إيجاد حل لملف المحاضرين المجانيين بعد عدم تضمينهم في موازنة 2021.

وقال الياسري في تصريح متلفز إن “لجنة التربية النيابية عملت جاهدة على تضمين فقرة المحاضرين المجانيين ومستحقاتهم ضمن فقرات الموازنة”.

وأضاف أن “اللجنة تواصلت مع رئيس مجلس النواب وحصلت على موافقة رئيس المجلس، وتنتظر عقد اجتماع مع رئاسة الوزراء لإيجاد حل نهائي للمحاضرين”.

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