2021/04/03 | 20:52 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الدولي يؤكد احترامه لسيادة العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/03 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يؤكد احترامه لسيادة العراق ) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يؤكد احترامه لسيادة العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).