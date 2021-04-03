رئيس الجمهورية في تهنئة بعيد القيامة: المسيحيون العراقيون اثبتوا تمسكهم بالهوية الوطنية

2021/04/03 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريدة لرئيس الجمهورية

بحلول عيد القيامة المجيد، نُهنئ أبناء شعبنا من المسيحيين، الذين اثبتوا رغم المحن تمسّكهم بهويتهم الوطنية.



هي مناسبة لتجديد العزم على عودة النازحين منهم الى مناطقهم، و التاكيد على التعايش بين العراقيين بمختلف انتماءاتهم ووحدتهم في مواجهة التطرف.



كل عام والمسيحيين والعراقيين بخير.

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