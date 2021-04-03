الكاظمي يبحث مع وزير الخارجية السويسري خطوات إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد

2021/04/03 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل نائب رئيس الاتحاد السويسري والوفد المرافق له.........

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، نائب رئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية السيد اجنازيو كاسيس والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا و آفاق تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، و كذلك خطوات إعادة فتح السفارة السويسرية ببغداد.

كما جرى بحث طرق تعزيز التنمية الاقتصادية و الإستثمارات الأجنبية في العراق، ودعم سويسرا للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في هذا الجانب، بما يؤكد مشاركة أوسع للقطاع الخاص وخلق فرص استثمار ووظائف واعدة في سوق العمل العراقية،

وكذلك جرى بحث التعاون في المجال الإنساني فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم بما يعزز الجهود الرامية الى تجاوز الآثار التي خلّفها الإرهاب.

من جانبه أثنى نائب رئيس الاتحاد السويسري على الدور الذي يضطلع به العراق في بناء جسور الثقة بالمنطقة، وهو دور مهم لتحقيق الاستقرار الاقليمي بالمنطقة وتعزيز السلم والإزدهار فيها.

وحضر اللقاء سفير الاتحاد السويسري في بغداد فضلًا عن عدد من المسؤولين والمستشارين.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ٣ نيسان ٢٠٢١

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