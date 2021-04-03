بعد ارتفاع عدد الإصابات.. صحة واسط توجه باتخاذ إجراءات صارمة بحق مقيمي التجمعات الكبيرة

2021/04/03 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة وجه مدير عام صحة محافظة واسط، جبار الياسري، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات صارمة بحق مقيمي التجمعات الكبيرة في المحافظة فيما أكد أن نسبة من يرتدون الكمامة بالمحافظة لا تتجاوز الـ 5%.وقال الياسري في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن " ارتفاع عدد الاصابات في محافظة واسط يندرج ضمن حالة ارتفاع عام في عموم العراق بالإضافة إلى عدم التزام المواطنين بقرارات وتوجيهات لجنة الصحة والسلامة حيث إن نسبة الذين يرتدون الكمامات في المحافظة لاتتجاوز 5‎%‎ ".

وأضاف أن "استمرار اقامة مجالس العزاء والتجمعات الكبيرة هي الآخرى ادت لهذا الارتفاع وستؤدي لزيادة أكبر".وتابع الياسري "صحة المحافظة أبلغت خلية الازمة المحلية بهذا الموضوع وصدرت اليوم توجيهات لجميع رؤساء الوحدات بمنع اإقامة أي تجمع أو مجلس عزاء، وخلاف ذلك إحالة المخالفين للقضاء وفقا لقانون الصحة والسلامة العامة، فمن يخالف توجيهات لجنة الصحة والسلامة فهو يعرض الجميع للخطر".

وسجلت محافظة واسط هذا اليوم بحسب الموقف الوبائي العام للبلاد 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال يوم واحد.

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