مقتل وإصابة /12/ شخصا بحادث سير جنوب الحلة

2021/04/03 | 20:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/قتل شخصان واصيب عشرة آخرون بينهم أربع اطفال بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل ومحافظة واسط مساء اليوم السبت.وقال مصدر في شرطة بابل" أن عجلة انقلبت مساء اليوم السبت على الطريق الرابط بين بابل وواسط أدى الحادث إلى مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين.واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج وأن تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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