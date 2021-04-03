الكاظمي يبحث مع نائب رئيس الاتحاد السويسري تعزيز التنمية الاقتصادية و الإستثمارات الأجنبية في العراق

2021/04/03 | 20:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نائب رئيس الاتحاد السويسري اجنازيو كاسيس تعزيز التنمية الاقتصادية و الإستثمارات الأجنبية في العراق./انتهى3

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