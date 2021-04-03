2021/04/03 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أهل الله ..إلى ساسة العراق – صلاح شمشير سأبدأ مقالتي بلسان حال مئات الآف من مواطني العراق وهم الكورد الفيليين ممن يحملون الجنسية العراقية ساكني العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة حيث احياء حي الأكراد في مناطق جميلة ومدينة الصدر وشارع الكفاح ذات الكثافة الأكثر للكورد وشارع فلسطين حيث نصب رمز شهداء الكورد الفيليين […]

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