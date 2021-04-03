2021/04/03 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري: الزوراء أكبر من إتحاد الكرة وهذه شروط النادي في الإنتخابات بغداد- الزمان قال أمين سر نادي الزوراء شاكر الجبوري، ان النادي أكبر من أي منصب في اتحاد الكرة وفقاً لقوله.وذكر الجبوري في تصريح صحفي نادي الزوراء أكبر من اتحاد الكرة كون فيه مشاق وعمل كبير جداً ومتعة أيضاً ولا نقصد الاستفزاز من ذلك […]

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