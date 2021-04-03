2021/04/03 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد العريبي ..أخو باشا ..شيخ صحيح النسب – منير حداد إختزلتْ آخر ثلاثة أيام، من عمر صديقي القاضي محمد العريبي، أربعين عاما، تبدأ باليوم الاول من الدوام في كلية القانون..جامعة بغداد 1987 وتنتهي برفيف روحه نحو السماء محلقة في فضاءات رحمة الرب يوم 2 نيسان 2021 صريع كورونا.الأيام الثلاثة الأخيرة من […]

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