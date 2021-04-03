2021/04/03 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يهنئ المسيحيين بعيد القيامة ويؤكد على التعايش السلمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يهنئ المسيحيين بعيد القيامة ويؤكد على التعايش السلمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يهنئ المسيحيين بعيد القيامة ويؤكد على التعايش السلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).