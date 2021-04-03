اعتقال شخصيات اردنية لاسباب امنية

2021/04/03 | 21:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال مصدر أمنيّ أردني اليوم السبت، إنه جرى اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.وأضاف المصدر أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة.وأشار إلى أن التحقيقات بدأت مع المعتقلين دون ذكر الأسباب الأمنية.بدورها قالت قناة “العربية السعودية”.[…]

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