محاضرو ذي قار يعلنون عبر NRT عن خطوات تصعيدية جديدة

2021/04/03 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت رابطة المحاضرين في ذي قار، السبت، الخروج بتظاهرات "كبرى" والدخول في اعتصام مفتوح اعتبارا من يوم غد الأحد، لحين الاستجابة لمطالبهم، ملوحين برد "حازم وحاسم" في حال عدم انصافهم خلال هذا الاسبوع.

وقال ممثل المحاضرين في ذي قار، رائد البديري، لـNRT اليوم، (3 نيسان 2021)، انه "بعد التهميش الحاصل من قبل مجلس النواب العراقي وبالخصوص اللجنة المالية بعدم انصاف الشريحة التي خدمت بالمجان وهذا من المعيب أن يخدم التربوي بالمجان..



فضلا عن عدم إعطاء ابسط حقوقهم وهو التعيين بصفة عقد أو بتثبيت..



قررت روابط خريجي ذي قار التي هي رابطة المحاضرين بالخروج يوم غد الأحد بمظاهرات كبرى واعتصام مفتوح".

وأضاف البديري، "وقررنا الخطوات التالية، اولا غلق مديرية تربية ذي قار لأنها المعنية بأمور المحاضرين وان لم تستجيب في اليوم الأول..



سوف يكون في اليوم الثاني غلق لدائرة نقل الصلاحيات لغاية يوم الثلاثاء".

وتابع "وفي حال عدم الاستجابة خلال جلسة مجلس الوزراء ومجلس النواب خلال هذا الاسبوع سوف يكون لنا رد حازم وحاسم".

A.A

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