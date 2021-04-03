العراق وسويسرا يبحثان خطوات إعادة فتح السفارة السويسرية ببغداد

2021/04/03 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع نائب رئيس الاتحاد السويسري اجنازيو كاسيس والوفد المرافق له، خطوات إعادة فتح السفارة السويسرية ببغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل، اليوم السبت، نائب رئيس الاتحاد السويسري اجنازيو كاسيس والوفد المرافق له”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا و آفاق تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، و كذلك خطوات إعادة فتح السفارة السويسرية ببغداد”.

واضاف البيان، “كما جرى بحث طرق تعزيز التنمية الاقتصادية و الإستثمارات الأجنبية في العراق، ودعم سويسرا للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في هذا الجانب، بما يؤكد مشاركة أوسع للقطاع الخاص وخلق فرص استثمار ووظائف واعدة في سوق العمل العراقية، وكذلك جرى بحث التعاون في المجال الإنساني فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم بما يعزز الجهود الرامية الى تجاوز الآثار التي خلّفها الإرهاب”.

من جانبه أثنى نائب رئيس الاتحاد السويسري على “الدور الذي يضطلع به العراق في بناء جسور الثقة بالمنطقة، وهو دور مهم لتحقيق الاستقرار الاقليمي بالمنطقة وتعزيز السلم والإزدهار فيها”.

وحضر اللقاء سفير الاتحاد السويسري في بغداد فضلًا عن عدد من المسؤولين والمستشارين.

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