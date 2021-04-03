وكالة الأدوية البريطانية تحث على أخذ لقاح “أسترازينيكا”

2021/04/03 | 21:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حثت وكالة الأدوية البريطانية على الاستمرار في أخذ لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، على الرغم من الكشف عن وفاة 7 أشخاص في المملكة المتحدة بجلطات دموية نادرة بعد تلقي اللقاح.وقالت وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية إنه “لم يكن واضحا ما إذا كانت الجرعات تسبب الجلطات، وإن المراجعة الدقيقة لتقارير المملكة المتحدة عن أنواع نادرة ومحددة من جلطات الدم مستمرة”.وعلى الرغم من أن الوكالة قالت في وقت متأخر من يوم الجمعة إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة لتطور جلطات الدم، إلا أنها لم تكشف عن أي معلومات حول أعمارهم أو ظروفهم الصحية.كما كشفت الوكالة أنها حددت 30 […]

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