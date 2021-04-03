واشنطن بوست: محاولة انقلاب فاشلة في الأردن

2021/04/03 | 21:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني قيد الإقامة الجبرية.

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وأوضحت الصحيفة أن السلطات اعتقلت نحو 20 مسؤولا أردنيا على إثر تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة.

وتزامن هذا الخبر، مع إعلان وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، السبت، اعتقال السلطات مجموعة من المسؤولين في مقدمتهم الشريف حسن بن زيد.

وأوضحت أن من بين المعتقلين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، أحد المتهمين بقضايا فساد.

وعلقت أن اعتقالهم بالإضافة إلى آخرين جاء بعد "متابعة أمنية حثيثة".

وباسم عوض الله هو وزير تخطيط سابق بالأردن.

و تحدث ناشطون من عائلة المجالي، أن السلطات اعتقلت ياسر المجالي مدير مكتب الأمير حمزة.

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