إيران تدعو فرنسا إلى الكف عن الالتزام بالعقوبات الأميركية

2021/04/03 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه أجرى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، دعا فيه فرنسا إلى الكف عن الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران.وذكر […]

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