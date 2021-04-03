موجة ضخمة من غاز ثاني أوكسيد الكبريت بطريقها للعراق.. متنبئ يؤكد: تؤثر على العين والجهاز التنفسي

2021/04/03 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة صادق عطية، اليوم السبت ، من موجة ضخمة لغاز ثاني أكسيد الكبريت قد تصل العراق في الساعات المقبلة، فيما أشار إلى أن هذا الغاز يهدد العين والجهاز التنفسي.

وقال عطية بمنشور على صفحته بموقع ( فيس بوك ) "حسب ماترصده الخرائط البيئية ، وصول موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت (So2) تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا ، قذفها بركان اتنا في جزيرة صقلية الإيطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي ليلة البارحة".

وأضاف "يعتبر ثاني أُكسيد الكبريت غاز سام ( لو أزداد تركيزه في الهواء )، عديم اللون له رائحة نفَّاذة، ويتكون بصورة طبيعية من النشاط البركاني ، ومن تحلُّل المادة العضوية.



ويمكن أيضًا تصنيعه عن طريق حرق الكبريت أو تسخين مركَّبات الكبريت المعدنية.



وينطلق هذا الغاز في الغلاف الجوي من معامل تكرير النفط والمصانع ومحطات توليد الكهرباء التي تستهلك الفحم أو النفط".

وحذر قائلاً "وفي هذا الجو يتنفس الناس ثاني أكسيد الكبريت الذي يهيج أغشية العين والجهاز التنفسي، ويمكنه الذوبان في قطرات الماء ليكوِّن المطر الحمضي الضار".

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