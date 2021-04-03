انطلاق الموكب الذهبي للمومياوات الملكية المصرية من متحف التحرير

2021/04/03 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا /انطلق موكب المومياوات من متحف التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة الى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط .ويضم الموكب الضخم/ 22 / مومياء / 18 / ملكا و / 4/ ملكات من حكام مصر القدماء، بينهم الملك سقنن رع تاعا، الذي سيكون أول ملك يغادر المتحف المصري طبقًا لتسلسل الأحداث، قائد الموكب الملكي من ملوك الأسرة السابعة عشرة، كان حاكمًا لطيبة "الأقصر حاليًا"، بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، وأكمل الحرب من بعده ابناه كامس وأحمس الأول "./انتهى2

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